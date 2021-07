Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v rdečem

Ljubljana, 12. julija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi izgubil 0,31 odstotka. V prvi kotaciji se cenijo delnice Luke Koper, Petrola, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav, ostale so na izhodišču. Največ zanimanja vlagatelji kažejo za Krkine delnice, s katerimi so zaenkrat opravili dobrih 40.000 evrov prometa.