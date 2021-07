V Gruziji protesti po umoru novinarja na paradi ponosa

Tbilisi, 12. julija - Na tisoče Gruzijcev se je v nedeljo zvečer odpravilo na ulice in zahtevalo odstop vlade. Jezo množice so sprožili napadi skrajnih desničarjev na številne novinarje, ki so nedavno spremljali protest proti načrtovani paradi ponosa. Televizijskega snemalca, ki je bil med napadenimi, so v nedeljo zjutraj našli mrtvega.