Baskija pozdravlja pozabljeno pripoved Picassove Guernice

Madrid, 12. julija - Muzej lepih umetnosti v Bilbau je s pomočjo baskovske vlade, sveta province Biskaja in mestne hiše v Bilbau za 300.000 evrov kupil različico Guernice Agustina Ibarrole iz leta 1977. Umetnik jo je naslikal kot del kampanje za vrnitev izvirnika Pabla Picassa iz New Yorka, v muzeju pa so jo nazadnje razstavili pred 40 leti, poroča britanski Guardian.