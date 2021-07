V akumulacijskem jezeru Vogršček v nedeljo utonil 68-letni moški

Nova Gorica, 12. julija - V akumulacijskem jezeru Vogršček se je v nedeljo zvečer utopil 68-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Moški je okoli 17. ure na surf deski veslal proti sredini akumulacijskega jezera in po približno pol ure iz neznanega razloga padel v jezero. Ob 21.22 uri zvečer so utopljenca potapljači našli približno sto metrov od obale.