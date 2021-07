Predlog Levice za dvig najnižjih pokojnin zaključuje zakonodajno pot

Ljubljana, 12. julija - Predlog novele zakona o prispevkih za socialno varnost, s katerim so se v poslanski skupini Levice zavzemali za dvig najnižjih pokojnin in zagotovljenih pokojnin za polno delovno dobo, je danes zaključil zakonodajno pot. Poslanci so danes sicer še enkrat razpravljali o njem, a že na matičnem odboru ni dobil zadostne podpore.