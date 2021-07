Slovenske novice: Vrhovno sodišče potrdilo sodbo Jelenu zaradi ropov na Celjskem

Ljubljana, 12. julija - Vrhovno sodišče je nedavno po poročanju Slovenskih novic zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil Velenjčan Anže Jelen, glavni v hudodelski združbi, ki je ropala premožne družine na Celjskem in v Velenju. Tako je potrdilo kazen 17 let in pol zapora, ki mu jo je prisodilo celjsko okrožno sodišče, nato pa potrdilo še višje sodišče.