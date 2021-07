Na festivalu Exit 40.000 obiskovalcev na noč

Beograd, 12. julija - Srbski festival Exit, ki je bil med četrtkom in nedeljo v Novem Sadu, je na noč privabil 40.000 obiskovalcev, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili organizatorji. Desettisoče Evropejcev se je tako zabavalo v sloviti Petrovaradinski trdnjavi nad reko Donavo. Glasbo sta med drugim vrtela David Guetta in Nina Kraviz.