Na Kubi množični protivladni protesti

Havana, 12. julija - Več tisoč Kubancev se je v nedeljo zbralo na ulicah glavnega mesta Havana in drugih mest na protestih proti vladi zaradi pomanjkanja hrane in visokih cen v času pandemije covida-19. To so bili eni od največjih protestov v zgodovini države, odkar je v 50. letih prejšnjega stoletja Kuba postala komunistična država.