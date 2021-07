Večer o razsežnostih nedeljskega referenduma (12. 7.)

Maribor, 11. julija - Matija Stepišnik v komentarju Odplaknjen zakon, močna klofuta vladi in reanimacija politične budnosti ljudi piše o tem, da je referendum pokazal, da je mlade mogoče aktivirati za politiko, a s pravimi vprašanji, poudarki in perspektivami. Ob tem je razkril tudi, da so se ljudje pripravljeni upreti oblastni aroganci in zavarovati javni interes.