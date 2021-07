Delo o krivičnem sistemu vpisovanja v srednje šole (12. 7.)

Ljubljana, 11. julija - Špela Kuralt v komentarju Prihodnost, odvisna od ocen in ne znanja piše o tem, da ob koncu osnovne šole za vstop v srednjo ni pomembno znanje, pač pa število točk, zbranih z ocenami. Avtorica meni, da je dodatne dokaze za to, da je sistem krivičen, dala epidemija, saj so visoke ocene, ki so bile pred epidemijo velika težava, zdaj še višje.