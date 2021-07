Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. in 11. 7.)

Ljubljana, 11. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zavrnitvi novele zakona o vodah na današnjem referendumu in o odzivu iranskega zunanjega ministrstva na premierjeve besede na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore. Poročale so tudi o spremembah pravil vstopa v državo in o obisku predsednika republike Boruta Pahorja v Trstu.