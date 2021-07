Na mejnih prehodih manj gneče, čakalne dobe do pol ure

Ljubljana, 11. julija - Po popoldanski gneči so se na mejnih prehodih čakalne dobe zvečer bistveno zmanjšale. Osebna vozila tako na mejnem prehodu Jelšane za vstop in izstop čakajo do pol ure. Do 30 minut je treba počakati tudi na mejnem prehodu Starod, je razvidno s spletne strani prometno-informacijskega centra.