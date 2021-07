Na območju Ljubljane meteorna voda vdira v kleti stanovanjskih objektov

Ljubljana, 11. julija - Ob močnejšem nalivu na območju Ljubljane Uprava za zaščito in reševanje beleži že okoli 50 klicev zaradi poplavljanja meteorne vode, je razvidno z njihove spletne strani. Na ljubljanski Gasilski brigadi so ob tem za STA potrdili, da voda vdira v kleti stanovanjskih objektov ter da so gasilci že na terenu.