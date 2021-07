Vizjak za TV Slovenija: Referendum se je ugrabil in zlorabil za druge cilje

Ljubljana, 11. julija - Referendum o noveli zakona o vodah se je po besedah okoljskega ministra Andreja Vizjaka ugrabil in zlorabil za druge cilje, tudi politične. "Ljudje so odreagirali čustveno. Bodrilo in spodbujalo se jih je z nekimi pamfleti, ki nimajo veze s samim namenom zakona," je po približno petini preštetih glasov v odzivu za TV Slovenija dejal Vizjak.