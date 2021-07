V Gibanju za pitno vodo referendumske zmage še ne napovedujejo

Ljubljana, 11. julija - Gibanje za pitno vodo zmage na referendumu o noveli zakona o vodah še ne upa napovedovati. "Se je pa v teh dneh pokazalo, da v Sloveniji živijo solidarni, strpni ljudje, ki si pomagajo in ki se borijo za javno dobro in za naravo. To je za nas zmaga svoje vrste in veliko upanje v teh težkih časih," je dejala Nika Kovač iz Inštituta 8. marec.