Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Promet na posameznih odsekih na primorski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen. Med Logatcem in Ljubljano se občasno pojavijo zastoji. Zamuda od Kopra do Ljubljane je približno deset minut. Zastoj je tudi na cesti Lucija - Izola.

Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo dve uri, pri izstopu pa do ene ure. Na mejnem prehodu Jelšane pri vstopu čakajo do ene ure in pri izstopu pol ure. Na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje in Sočerga je za osebna vozila polurna čakalna doba pri vstopu v Slovenijo.

Danes med 21. uro ter na primorskih cestah do 22. ure velja splošna prepoved prometa tovornih vozil nad sedem ton in pol.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si