Teheran zaradi Janševih izjav na pogovor poklical slovensko veleposlanico v Iranu

Teheran, 11. julija - Iransko zunanje ministrstvo je zaradi izjav premierja Janeza Janše, ki je na dogodku iranske diaspore pozval k preiskavi pokola v Iranu leta 1988, na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu Kristino Radej, so sporočili z iranskega ministrstva. Obsodili so Janševo udeležbo na dogodku in njegove izjave ter zahtevali pojasnila.