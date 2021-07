Doslej 89 prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Ljubljana, 11. julija - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v zvezi z današnjim referendumom o noveli zakona o vodah do 16.40 prejela skupno 89 prijav domnevnih kršitev volilnega molka. Obravnava jih 21, so za STA povedali na ministrstvu. Izstopajo objave na družbenih omrežjih, največ klicev pa so prejeli v zvezi s televizijsko oddajo.