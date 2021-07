Med dolenjskimi udeleženci maturantskega izleta v Španiji doslej potrdili 101 okužbo, med gorenjskimi 20

Ljubljana, 11. julija - Med udeleženci maturantskega izleta iz Dolenjske, ki so se iz španskega letovišča Lloret de Mar vrnili 3. julija, je bila do vključno sobote potrjena 101 okužba z novim koronavirusom. Preliminarni rezultati kažejo, da bi lahko šlo za različico delta, so pojasnili na NIJZ. Med gorenjskimi udeleženci izleta pa so za zdaj potrdili 20 okužb.