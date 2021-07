Elena Ruse do prve turnirske zmage v Hamburgu

Hamburg, 11. julija - Romunska teniška igralka Elena Ruse je zmagovalka turnirja WTA v nemškem Hamburgu z nagradnim skladom 189.708 evrov. Triindvajsetletna igralka iz Bukarešte je v današnjem finalu turnirja na peščeni podlagi po dveh urah in 11 minutah premagala deset let starejšo Nemko Andreo Petković s 7:6 (6) in 6:4 ter dosegla prvo zmago na turnirjih WTA.