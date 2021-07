Na mejnih prehodih s Hrvaško za vstop v Slovenijo do dve uri čakanja

Ljubljana, 11. julija - Tudi danes so na mejnih prehodih s Hrvaško daljše čakalne dobe, predvsem so dolge za osebna vozila, ki želijo vstopiti v Slovenijo. Okoli 14. ure so osebna vozila za vstop v Slovenijo do dve uri čakala na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje, drugje pa manj. Za izstop iz Slovenije je najdaljša čakalna doba na Gruškovju, do dve uri.