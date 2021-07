Pogrešana Mihaela Zidar iz Nove Gore pri Litiji

Pogrešana Mihaela Zidar je suhe postave, težka okoli 60 kilogramov, visoka 180 centimetrov, svetlejše polti in okroglega obraza. Ima zelene oči in črne, čez ramena segajoče lase. Na eni roki ima tetovažo v obliki srčka z napisom Ema in znakom za srčni utrip. Oblečena je bila v temno modre raztrgane jeans hlače, črno-belo karirasto majico in obuta v natikače. S seboj je imela vrečko z napisom Hofer, so sporočili s Policijske uprave Maribor.