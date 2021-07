Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Na mejnima prehodoma Gruškovje in Jelšane vozniki osebnih vozil pri izstopu iz Slovenije čakajo do ene ure, na mejnima prehodoma Obrežje in Metlika pa do pol ure. Za avtobuse je na Obrežju enourna čakalna doba pri vstopu v Slovenijo.

Danes med 21. uro ter na primorskih cestah do 22. ure velja splošna prepoved prometa tovornih vozil nad sedem ton in pol.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si