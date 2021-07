Kristjan Čeh na EP v Estoniji ubranil naslov, Apostolovska tretja

Tallinn, 10. julija - Kristjan Čeh je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu ubranil naslov prvaka v metu diska. Slavil je z rekordom prvenstev, 67,48 m, in bil razred zase. Lia Apostolovski je bila bronasta v skoku v višino, kjer je izenačila svoj izid sezone z 1,89 m.