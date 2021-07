Znan tudi nedeljski finale mešanih dvojic

London, 10. julija - Britanca Joe Salisbury in Harriet Dart bosta v finalu mešanih dvojic na grand slamu v Wimbledonu izzvala britansko-ameriško navezo Neal Skupski/Desirae Krawczyk. Salisbury in Dartova sta že v petek slavila v polfinalu, danes pa sta se jima v finalu pridružila še Skupski in Krawczykova.