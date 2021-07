Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je nastal zastoj.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal poldrugi kilometer dolg zastoj.

Zaradi ovire je zaprt vozni pas na vipavski hitri cesti v pokritem vkopu Rebernice 2 proti Razdrtem.

Na mejnem prehodu Gruškovje je pri vstopu v državo za osebna vozila čakalna doba več kot dve uri, za izstop iz države pa eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Zgornji Leskovec je pri vstopu v državo za osebna vozila čakalna doba do ene ure, za izstop iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Jelšane je pri vstopu v državo za osebna vozila čakalna doba do pol ure, za izstop iz države pa prav tako do pol ure.

Na mejnem prehodu Metlika je za izstop iz države za osebna vozila čakalna doba do pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je pri vstopu v državo za osebna vozila čakalna doba do pol ure, za izstop iz države pa prav tako do pol ure.

Zaradi prireditve bodo danes ponoči v Laškem popolne zapore na cesti Laško-Breze-Šentjur do 5. ure, ter na glavni cesti Celje-Šmarjeta od 20. ure do 5. ure.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si