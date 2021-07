Ljubljana, 10. julija - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o vodah danes do 18.30 prejela 28 prijav domnevnih kršitev volilnega molka. Obravnava jih 11, so povedali za STA in dodali, da izstopajo objave na družbenih omrežjih.