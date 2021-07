Pogačar v etapi z najvišjo točko brani rumeno majico

Andorra la Vella, 11. julija - Kolesarje na 108. dirki po Franciji danes čaka etapa z najvišjo točko preizkušnje. V 15. etapi od Cereta do Andorra la Velle (191,3 km) se bodo slovenski as Tadej Pogačar in tekmeci v lovu na skupno zmago povzpeli na Port d'Envaliro na 2408 m nadmorske višine. Cilj pa bo nato po še enem vzponu na prelaz Beixalis v glavnem mestu Andore.