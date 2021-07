Med Kranjem in Kokrico je zaradi nesreče zaprta Bleiweisova cesta. Obvoz je možen po lokalnih ulicah.

Na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji se nastal zastoj v dolžini štirih kilometrov.

Pred mejnimi prehodi proti Hrvaški so nastali zastoji, in sicer na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje v dolžini tri kilometre, pred mejnim prehodom Jelšane v dolžini štirih kilometrov in pred mejnim prehodom Starod v dolžini treh kilometrov.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal kilometer dolg zastoj.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba eno uro in pol, za izstop iz države pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Jelšane je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do ene ure, za izstop iz države pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Novokračine je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba dve uri, za izstop iz države pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Starod je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do pol ure, za izstop iz države pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Dragonja je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do ene ure.

Zaradi prireditve bodo v Laškem popolne zapore danes ponoči na cesti Laško-Breze-Šentjur od 18. ure do 5. ure, ter na glavni cesti Celje-Šmarjeta od 20. ure do 5. ure.

Na cesti Hoče-Pohorska vzpenjača bodo danes do 13. ure občasne enourne popolne zapore.

Danes bo do 19. ure v Mežici zaprta regionalna cesta Poljana-Šentvid. Obvoz bo urejen preko Šoštanja, Slovenj Gradca in Otiškega Vrha.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si