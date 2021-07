Tudi Shapovalov zaradi pandemije odpovedal Tokio

London, 10. julija - Kanadski teniški zvezdnik Denis Shapovalov je odpovedal nastop na olimpijskih igrah v Tokiu in to obrazložil s pandemijo covida-19. Ni skrival, da je trenutno zelo utrujen, tudi zaradi igranja tenisa v mehurčkih ter omejenega gibanja na hotel, prevoz in teniško igrišče. V Wimbledonu je prevoz vsakič trajal eno uro.