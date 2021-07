VS ZN obnovil mandat za humanitarno pomoč Siriji

New York, 10. julija - Varnostni svet Združenih narodov je v petek soglasno potrdil podaljšanje čezmejnih aktivnosti za humanitarno pomoč na edinem sirskem mejnem prehodu, preko katerega je možno v državo dostaviti pomoč tudi do delov države, ki so pod nadzorom uporniških sil. O tem sta se po telefonu dogovorila predsednika Rusije in ZDA, Vladimir Putin in Joe Biden.