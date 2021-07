Newyorški borzni indeksi v skrajšanem prazničnem tednu dosegli minimalno rast

New York, 10. julija - Newyorški borzni indeksi so v štirih dneh minulega trgovalnega tedna uspeli z novo in tretjo zaporedno tedensko rastjo, ki pa je bila majhna. Konec tedna so k rasti indeksov pripomogle delnice bank in tehnoloških podjetij. Prihodnji teden bodo podjetja začela objavljati poslovne rezultate za drugo četrtletje.