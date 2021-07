Delo o diskriminaciji LGBT+ oseb na Madžarskem (10. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Gašper Završnik v komentarju Niti koraka nazaj več piše o tem, da madžarski premier Viktor Orban napada enakopravnost skupnosti LGBT+, madžarski zakon pa so podprle tudi članice Višegrada in Slovenija. Ker ne moremo popraviti krivic, ki so se LGBT+ osebam dogajale v preteklosti, je treba preprečiti manjšanje trenutnih pravic, meni avtor.