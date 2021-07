Tuje tiskovna agencije o Sloveniji (9. 7.)

Ljubljana, 9. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju Višegrajske skupine s predsednikom vlade Janezom Janšo, kjer so govorili o prioritetah slovenskega predsedovanja, o migracijah in razmerah na Zahodnem Balkanu. Poročale so tudi o nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah in da je bila udeležba na predčasnem glasovanju rekordna.