Tine Kancler peti med kajakaši do 23 let na SP v Tacnu

Tacen, 9. julija - Na savskih brzicah so bile danes vrsti prve končne odločitve v posamičnih tekmah. V štirih kategorijah je imela slovenska reprezentanca tri finaliste, najboljši rezultat dneva pa je s petim mestom med kajakaši do 23 let postavil Tine Kancler, je sporočila Kajakaška zveza Slovenije.