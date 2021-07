Znan finale ženskih dvojic v Wimbledonu

London, 9. julija - V finalu ženskih dvojic na tretjem grand slamu sezone se bosta pomerili tajvansko-belgijska naveza Su-wei Hsieh/Elise Mertens in ruski par Veronika Kudermetova/Jelena Vesnina. Tajvanka in Belgijka sta bili boljši od Japonk, Shuko Aoyama in Ena Shibahara, medtem ko sta Rusinji ugnali Američanko Catherine Dolehide in Avstralko Storm Sanders.