Vloge na razpis za vlaganje v infrastrukturo domov za starejše v prvem roku sprejemajo do 20. julija

Ljubljana, 9. julija - Ministrstvo za delo bo vloge na majski razpis za vlaganja v infrastrukturo za večjo odpornost izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v prvem roku sprejemalo do 20. julija do 15. ure, ne pa samo do 13. julija, so danes objavili v uradnem listu. Drugi rok ostaja nespremenjen in je 27. avgust do 15. ure.