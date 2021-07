Toulouse, 10. julija - Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu razgibana 14. etapa od Carcassonna do Quillana (183,7 km), v kateri bodo imeli bržčas glavno besedo ubežniki. To je tudi zadnja od dveh etap, ki si jo je posebej pred Tourom označil slovenski as Matej Mohorič.