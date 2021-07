Evropske borze z rastjo; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 9. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes krepko zvišali. Podražila sta se tudi nafta in evro. V preteklih dneh so se tečaji delnic večinoma zniževali, danes pa je zaskrbljenost popustila, vlagatelji so izkoristili priložnost za ugodne nakupe.