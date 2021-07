Cavendish v Carcassonnu izenačil slovitega Merckxa

Toulouse, 9. julija - Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish je s četrto etapno zmago na letošnji dirki po Franciji in skupno 34. v karieri izenačil rekord Belgijca Eddyja Merckxa. Šestintridesetletnik z otoka Man je dobil sprint glavnine po 219,9 km od Nimesa do Carcassonna. Slovenski as Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega na Touru.