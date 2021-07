Slovenija bo ukinila seznam območij za vstop v državo in za vse uveljavila pogoj PCT

Ljubljana, 9. julija - Vlada je danes na dopisni seji sprejela sklep o ukinitvi seznama držav glede na epidemiološko sliko in izenačitvi pogojev za vstop v Slovenijo, saj bo za vse veljal pogoj preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Odlok bo začel veljati v nedeljo, v praksi bo zaživel 15. julija. Do takrat ostajajo v veljavi dosedanji ukrepi in pogoji vstopa v državo.