Matjaž Krivic v Galeriji Kresija z razstavo Dihaj

Ljubljana, 14. julija - V Galeriji Kresija bo drevi od 19. ure potekalo odprtje in ogled razstave Matjaža Krivica z naslovom Dihaj. Umetnik želi z razstavo opozoriti na problematiko onesnaženosti zraka, zaradi katere po zapisu k razstavi "na letni ravni umre sedem do deset milijonov ljudi, kar je dva- do trikrat več, kot jih umre za posledicami trenutne pandemije".