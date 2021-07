New York, 9. julija - Borze v New Yorku ob začetku trgovalnega dneva v povprečju beležijo rast tečajev. Do rasti prihaja dan zatem, ko je zaskrbljenost vlagateljev glede širjenja okužb delta različice novega koronavirusa osrednje indekse potisnila navzdol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.