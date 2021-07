Odpoklic izdelka ženski/moški pohodniški sandali

Številka ženskih/moških pohodniških sandalov je 803391, v trgovinah Hofer pa so bili na voljo od 29. aprila.

Kupci lahko izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve

računa.

Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/8346 600 in na e-naslovu info@hofer.si.