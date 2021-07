Vizjak v Loškem Potoku o varovanju vodnih virov in čistilni napravi

Loški Potok, 9. julija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je danes v Loškem Potoku s tamkajšnjim županom Ivanom Benčino govoril o varovanju vodnega vira Blate in načrtovani čistilni napravi. Napovedal je uredbo o vodovarstvenih območjih v občini, ki bo po njegovih besedah ključ do rešitve, kako postaviti racionalen sistem čiščenja in odvajanja odpadnih voda.