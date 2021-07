Pred žetvijo pšenice v Pomurju veliko neznank

Murska Sobota/Ljubljana, 9. julija - Po požetem ječmenu in oljni ogrščici se v Pomurju začenja žetev pšenice, pri čemer pa ni jasno, kakšen in kolikšen bo pridelek, prav tako ne, kakšne bodo cene, o katerih letos tradicionalnih pogajanj v okviru žitne verige sploh ni bilo. Tudi stališča o tem, ali žitna veriga še obstaja ali je razpadla, so različna.