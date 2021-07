Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Primorski.

Zgoščen promet z občasnimi zastoji je na primorski avtocesti iz smeri Vrhnike proti Ljubljani ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski.

En kilometer in pol dolg zastoj je na štajerski avtocesti od Šentilja proti Mariboru pred delovno zaporo ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Promet je povečan zaradi popoldanske konice na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč.

Na mejnih prehodih Jelšane in Starod je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do pol ure, na mejnem prehodu Gruškovje pa približno uro in pol.

Na mejnih prehodih Jelšane in Petrina je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba dve uri, na mejnem prehodu Starod med eno in dve uri, na mejnih prehodih Gruškovje in Metlika pa do ene ure.

Popolne zapore bodo v Laškem na cesti Laško-Breze-Šentjur v nočeh na soboto in na nedeljo od 18. ure do 5. ure ter na glavni cesti Celje-Šmarjeta pa v nočeh na soboto in na nedeljo od 20. ure do 5. ure

Jutri, 10. julija, bo med 6.30 in 19. uro v Mežici zaradi del na cesti zaprta regionalna cesta Poljana-Šentvid. Obvoz bo urejen preko Šoštanja, Slovenj Gradca in Otiškega Vrha.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše oviran promet. Zaprt je izvoz na krožišče Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si