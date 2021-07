Čeferin proti ponovitvi panevropskega prvenstva

London, 9. julija - Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), Slovenec Aleksander Čeferin je za britansko medijsko hišo BBC dejal, da dvomi o še eni izvedbi evropskega prvenstva v večjem številu različnih držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Čeferin je ob tem dodal, da to ne bi bilo pošteno ne do igralcev ne do navijačev.