Nevarno vožnjo po velenjskih ulicah končal s trčenjem v policijsko vozilo

Velenje, 9. julija - Policisti danes poročajo o 24-letniku, ki je z nevarno vožnjo po velenjskih ulicah ogrožal sebe in druge. Policisti so ga poskušali ustaviti, a je z vožnjo nadaljeval, trčil v policijsko vozilo, nazadnje pa se v policijskem postopku uprl ter pri tem poškodoval enega od policistov, so sporočili s Policijske uprave Celje.