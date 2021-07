Premierji višegrajskih držav podprli slovenske prioritete v EU

Ljubljana, 9. julija - Predsedniki vlad članic višegrajske skupine so danes na srečanju s slovenskim premierjem Janezom Janšo v Ljubljani podprli prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU. Voditelji so na novinarski konferenci posebej opozorili na vprašanje migracij. Pozvali so tudi k čim bolj množičnemu cepljenju proti covidu-19.